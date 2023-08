Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, vineri 25 august 2023. Pe masura ce Luna in Sagetator face trigon cu Venus in Leu, este posibil sa apreciem deschis oamenii nostri preferati. Cand Luna se incurca cu Jupiter cel expansiv in Taur, lingusirea ar putea escalada pana la punctul de a deveni controlanta. Trigonul Lunii cu Chiron cel sensibil in Berbec ne aminteste ca trebuie sa ne respectam reciproc autonomia. In timp ce Luna face cuadratura cu Mercur cel analitic in Fecioara, s-ar putea sa dorim linii directoare specifice.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Pacea si armonia par a fi tinta si dorinta ta azi. Crede in ele si bucura-te de ele. Acum este un timp bun sa te reintorci de pe insula ta pustie pe care te-ai ascuns in ultimul timp. In orice caz, daca viata departe de insula ti se pare neplacuta, te poti reintoarce oricand in solitudinea ta. Nu fii totusi prea mult timp plecat pentru ca cei dragi au nevoie de iubirea ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Fii atent sa nu cumva sa ajungi sa te comporti exact asa cum nu iti place sa se comporte altii. Se poate intampla ca incet incet sa preiei obiceiurile oamenilor pe care ii dispretuiesti. Daca vezi asta, lumineaza-te si pune-ti un zambet larg pe fata. Vezi ? Daca continui sa vezi aspectele negative din toti si toate, se prea poate ca si altii sa ajunga sa vada negativul din tine. Vezi mai bine ce reflecti tu din altii astazi si schimba vibratia pe pozitiv, acceptandu-i pe toti din jur cu cat poate fiecare sa fie si sa faca.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi pot aparea pe rol anumite aspecte importante de vorbit cu rudele tale. Incearca sa fii o persoana iubitoare si blanda in cadrul conversatiilor. Daca nu poti gestiona o situatie, este mai bine sa o lasi deocamdata deoparte decat sa exagerezi fie dorind sa detii controlul sau ultimul cuvant, fie dominand discutia cu un ton nepotrivit. Mergi la intalniri pe seara daca vrei sa iti cresti starea de spirit. Focuseaza-te pe aspecte de credinta si spiritualitate care iti vor aduce beneficii intotdeauna.

Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro