Horoscop 2023 - Cristina Demetrescu, previziuni complete pentru noul an - PLANUL astrelor pentru fiecare zodie

La ce să ne așteptăm pentru 2023, explicații pentru toți nativii.



Berbec se află într-o ipostază bună a vieții. În 2023, berbecii își vor recâștiga independența. Au parte de un an excepțional. Trebuie să fie atenți când pleacă la drum.

Taur: oportunități profesionale, ieșiți din zona de confort! 2023, un an bun pentru sănătate. La anul, nativii taur vor încheia o serie de conflicte.

Gemeni: marte retrograd, final de an obositor. Sunteți protejat de prieteni și familie. 2023, un an cu provocări pentru sănătate. Perioadă de creștere profesională pentru nativi.

Rac: perioadă de transformare care se încheie la anul. Luna neagră provoacă agitație pentru nativi. Vă puteți aștepta la minuni în viața dumneavoastră.

Leu: se închide o perioadă karmică pentru nativi. Vă aflați într-o poziție culminantă a vieții, a carierei. Noul an, perioadă plină de oportunități în carieră. Vă așteaptă tensiuni în viața conjugală. Schimbări capitale pentru unii nativi.

Fecioară: 2023, un nou început în carieră. Un an foarte curajos și în care uitați de teamă. 2023, un an în care rezolvați multe probleme de familie.



Balanță: schimbări majore, an karmic pentru nativi. Relație proastă cu străinătatea, atenție la călătorii. Un an cu schimbări în plan personal și sentimental.



Scorpion: ultimul an a fost dificil pentru nativi. Aveți nevoie de susținerea partenerilor. Triaj în cercul de prieteni, vedeți cine vă e aproape. Aveți tendința să cheltuiți prea mult. Puteți avea parte de cheltuieli ascunse. An foarte bun pe plan profesional, noi oportunități.



Săgetător: vi se cer sacrificii pentru cei dragi. Probleme de comunicare, războaie nedorite. Un an bun pentru dragoste și căsătorii.

Capricorn: perioadă grea, aveți nevoie de multă răbdare. Trebuie să vă axați pe problemele de familie. Anul viitor vă aduce mai multe bucurii. Fiți atenți la sănătatea dumneavoastră! Trebuie să vă escaladați propriul munte. Perioadă excelentă pe plan financiar.

Pești: 2023, anul în care trebuie să vă căutați locul.

Puteți urmări previziunile integrale în video.