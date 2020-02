Fiica lui Steven Spielberg s-a apucat de filme porno: "Prin noua meserie pot satisface alti oameni"

Fiica lui Steven Spielberg are 23 de ani si s-a apucat sa faca un show erotic pe platforma Pornhub. Anuntul a surprins familia ei, insa aceasta continua sa o sustina in tot ceea ce face.

„Am obosit să nu mă pot folosi de corpul meu şi, sincer, am obosit să mi se spună să îmi urăsc corpul. Am obosit şi să desfăşor zi de zi o activitate care nu mă împlineşte sufleteşte. Sincer, simt că prin noua mea ocupaţie pot «satisface» alţi oameni", a spus tânăra.

Spielberg este un cunoscut regizor american in varsta de 73 de ani, e casatorit si are 6 copii, avand o avere in jurul a 3,6 miliarde de dolari. Mikaela Spielberg a fost adoptata de familia regizorului in anul 1996 pe cand era doar un bebelus. Cel mai cunoscut film al regizorului este "Lista lui Schindler" cu care a luat si premiul Oscar.