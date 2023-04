Belafonte este probabil cel mai cunoscut pentru melodia "The Banana Boat Song".

Printre celebritățile care au reacționat imediat se numără actița Mia Farow și realizatoarea TV Christiane Amanpour.

May Harry Belafonte, the lionhearted civil rights hero, rest in peace. He inspired generations around the whole world in the struggle for non-violent resistance justice and change. We need his example now more than ever. pic.twitter.com/oBTBBvx3ra