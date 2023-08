Iată cele 4 sfaturi date de Conor McGregor si antrenorii sai care se ocupa special de dieta si antrenamente:





1. Mănâncă înainte sa ieși: astfel poți controla ce mănânci, alegând o dieta sănătoasă. Daca ți se face foame când ai ieșit in oraș, e posibil sa nu găsești mereu surse sănătoase de hrana.





2. Bea moderat - alcoolul te poate binedispune de sărbători, însa efectul asupra corpului este de multe ori devastator, in special in cazul sportivilor, fiindu-le afectata capacitatea de efort.





3. Nu sări peste mese - o alta greșeala făcută de majoritatea oamenilor este săritul peste mese, in special in perioada sărbătorilor, când se mănâncă mai mult decât este normal la o masa, ducând astfel la dereglarea organismului care este obișnuit sa primească mâncare la ore fixe.





4. Bea apa - acesta este un sfat bun de urmat in general, si in special in vacanțe sau de sărbători. Principala sursa de deshidratare este alcoolul, de aceea este bine sa rămânem hidratați mai ales daca avem de gând sa consumam băuturi "spirtoase" in aceasta perioada.