Exista peste 50 de specii diferite de arbori de magnolie care infloresc intr-o varietate de culori si dimensiuni diferite.

Iata mai jos cateva sfaturi importante despre cum se planteaza magnolia si ce ingrijiri trebuie sa ii acorzi pentru a-ti infrumuseta gradina:

In momentul achizitionarii, trebuie sa stii ca, daca radacinile ii sunt invelite in pamant, atunci se va prinde mult mai repede si nu se va usca. Nu este recomandat sa cumperi magnolii cu radacini libere, fara pamant. Cea mai buna varianta este sa cumparati magnolii in ghiveci.

Cea mai buna perioada de plantare a magnoliei este primavara, inainte ca primele frunze sa-i apara. Inainte de plantare, solul trebuie sa fie bine drenat, si bogat in materii organice, compost sau ingrasamant de frunze. In momentul plantarii, groapa trebuie sa fie destul de mare incat radacina sa stea lejer, sa nu sa depaseasca dimensiunea de 70 de cm, iar pe fundul acesteia trebuie sa adaugi un strat de nisip sau pietris de 5 cm pentru a se evita strangerea apei si, implicit, putrezirea radacinii. Apoi se adauga pamant alcatuit in proportie de 50 % din pamantul provenit de la saparea gropii si pamant de frunze de padure.

Urmeaza asezarea plantei cu sistemul radicular pe movilita de pamant si se adauga treptat tot un amestec de pamant in proportii egale. Cand groapa este plina pe trei sferturi, se uda cu 5 litri de apa, dupa care se adauga restul de pamant, pana la umplerea totala. Dupa umplerea gropii, se taseaza bine locul care acopera radacina.

In timpul plantarii, trebuie sa ai mare grja asupra radacinilor. Odata rupte, acestea se refac foarte greu, iar pe parcursul maturizarii, acest lucru va impiedica cresterea lor. Arbustii nou plantati, trebuie legati de un bat, care se va inlatura dupa 1 an.