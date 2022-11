Mulți dintre noi, însă, nu cunoaștem cum ar trebui să o îngrijim în așa fel încât planta să ne fie alături cât mai mult timp!

Se spune că această planta este binevenită în orice casă, pentru că aduce norocul familiei din locuința respectivă! Oamenii din acea casă vor avea prilejul de a se bucura de sărbătorile sfinte în liniște!

Foarte mulți oameni sunt duși în eroare de zvonuri că această plantă minunată poate otrăvi aerul din casa în care se ține sau că medicamentele naturale preparate din ea sunt cumva otrăvitoare. Nu este corect! Va trebui să îngrijești cu multă răbdare frunzele Crăciuniței și să te informezi foarte bine asupra acestui subiect pentru a preveni moartea unei astfel de flori.

Iata cum ingrijesti Craciunita:

Planta nu este deosebit de pretentioasa la udare. Este mai sensibila la miscari sau mutari decat la lipsa apei. Poate rezista si o saptamana fara a fi udata.



Steaua Craciunului se va ofili doar atunci cand nu este udata mai mult de o saptamana.



Este recomandat sa mentii sanatatea plantei udand-o zilnic cu o cantitate mica de apa. Nu uda planta in farfurioara. Mentine pamantul umed, deoarece adunarea umezelii statute in ghiveci va ofili planta.



Temperatura pe perioada iernii trebuie sa fie de minim 15 grade.



Daca tii planta pe balcon, este indicat sa o aduci in casa pe perioada iernii chiar si daca balconul este inchis deoarece nu se poate asigura o temperatura de 15 grade.



Planta trebuie tunsa primavara pentru a nu deveni frunzoasa.