"Multa vreme nu am stiut de ce ma puneam la masa chiar daca eram satula si mancam totul din farfurie la un moment dat mi am dat seama eu fiind un copil mai bolnavicios am mancat ani de zile fara sare mancam bataie ca sa golesc farfuria , mananca tot din farfurie, vreau sa ti spun ca reflexul a ramas reflexul il regasesc in zilele noastre.

Procesul de constientizare al traumelor care sunt prizoniere in subconstient sa stii ca nu e intamplator multa lume plange pentru ca plansul este, de fapt, o varianta a catarsisului; este momentul ala cand te eliberezi de tot si de toate", a adeclarat celebru astrolog la un podcast.