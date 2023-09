Vrei ceva nou? N-ar fi rau ca inainte sa incepi prin aruncarea tuturor lucrurilor care nu-ti mai sunt necesare si care nu fac decat sa-ti ocupe spatiul si sa adune praf. De asemenea, odata cu indepartarea acestor lucruri nefolositoare vine si o pace a mintii care deriva dintr-o viata organizata, scrie sfatulparintilor.ro.

Iată ce lucruri ar trebui sa arunci din casă urgent:

1. Hainele pe care nu le mai porti

Daca ai sifonerul plin de haine care nu mai sunt la moda in speranta ca aceasta o sa revina, nu faci decat sa ocupi spatiul degeaba si sunt o sursa importanta de acumulare de praf in sifonier. Si daca nu ai mai purtat un obiect vestimentar in ultimele 12-18 luni, atunci nu mai ai nevoie de el.

2. Hartiile nefolositoare

Sigur, este nevoie sa pastrezi anumite hartii pentru o anumita perioada de timp, precum cele legate de taxe si impozite. Insa nu trebuie sa pastrezi o multime de copii de teama sa nu arunci ceva important. In ceea ce priveste facturile, nu o pastra decat cea de pe luna din curs, de vreme ce toate informatiile de care ai nevoie pot fi accesate online.

3. Consumabile de birou

Daca biroul tau este plin de rezerve uscate pentru stilou sau o multime de pixuri care nu mai functioneaza este bine sa stii ca nu mai ai ce sa faci cu ele. Fa-ti un mare bine si scapa de ele ca si de celelalte consumabile care zac acolo de peste 1 an. Este clar ca nu ai nevoie de ele, scrie sfatulparintilor.ro.

4. Electronicele vechi

Gadget-urile nefolosite, ca si cablurile vechi, nu fac decat sa ocupe spatiul si sa atraga praful. Adesea oamenii nu se indura sa scape de cablurile vechi si le tin acolo, in speranta ca ar putea avea nevoie de ele in viitor.

5. Lucrurile desperecheate

Aici intra sosetele desperecheate, recipiente de plastic la care ati pierdut capacele sau capace fara recipiente, lenjeriile de pat care nu apartin niciunui set, potrivit sfatulparintilor.ro.

6. Produsele din bucătărie expirate sau pe care nu le-ai folosit aproape deloc

Suplimentele alimentare si vitaminele expira intr-o anumita perioada de timp asa ca daca a fost depasita arunca-le. Acelasi lucru se aplica si in cazul ierburilor condimentelor din bucatarie.

Nu uita și de obiectele pe care ți le-ai dorit la un moment dat însă nu le-ai folosit deloc.

7. Produsele vechi de machiaj și oja de unghii

Multe femei se ataseaza de produsele favorite de machiaj pe care le-au folosit intr-o zi speciala (spre exemplu in ziua nuntii). Insa produsele acestea nu doar ca provoaca dezordine ci si poti avea probleme folosindu-le. Nu uita ca si ele au o anumita data de valabilitate.

8. Unele dintre lucrurile copiilor

Nu trebuie sa arunci operele de arta facute de copii tai, asta nu inseamna insa ca trebuie sa pastrezi orice obiect care nu este practic. Nu uita ca toate acele cutii in care depozitezi lucrurile copiilor tai vor colecta praf si, in plus, ocupa spatiu valoros, mai scrie sfatulparintilor.ro.