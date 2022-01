BERBEC

Berbecii sunt iuti la manie si oricat de neplacut ar fi sa o spunem, pot apela la violenta fizica.

TAUR

Taurii pot transforma mancatul intr-o pasiune si chiar intr-un viciu, iar asta le va dauna cu siguranta.

GEMENI

Gemenii sunt buni mincinosi, chiar daca uneori fac asta crezand ca asa fac un bine altei persoane.

RAC

Racii tind da isi faca idoli falsi. Se indragostesc usor de oameni si ii pun pe un piedestal de cele mai multe ori nemeritat.

LEU

Mandria este pacatul Leilor. Nevoia constanta de atentie si aroganta de care pot da dovada nu sunt pe placul oricui.

FECIOARA

Fecioarele se trezesc adesea in situatii in cae invidiaza alte persoane, iar asta se intampla uneori din cauza ca sunt auto-critici.

BALANTA

Balantele pot deveni vanitoase si pot pune foarte mare pret pe bunurile materiale.

SCORPION

Dorinta este pacatul cel mai mare al Scorpionilor, iar daca nu au grija se pot trezi in situatii amoroase neplacute.

SAGETATOR

Despre Sagetatori se spune ca tind sa nu isi respecte angajamentele luate intr-o relatie si ca pot ajunge sa isi insele partenerul.

CAPRICORN

Capricornii pun mare pret pe bogatie si asta le poate aduce necazuri. Vor sa posede cat mai multe lucruri si sa fe ascultati de toata lumea.

VARSATOR

Varsatorii tind sa se considere mai inteligenti decat restul lumii si uneori se si lauda cu asta.

PESTI

Pesti sunt numiti "indolenti" si uneori chiar lenesi, insa realitatea este ca viseaza non stop la ceea ce spera sa construiasca in viitor, asa ca in prezent nu fac mai nimic.