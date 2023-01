Pat supraetajat

Patul supraetajat standard pe care ești cel mai obișnuit să îl vezi este un pat deasupra celuilalt. De obicei, între cele două paturi sunt aproximativ 15 centimetri. Aceste paturi sunt ideale pentru a economisi spațiu, deși este dificil să faci patul pe patul de sus. Dacă copilul tău se mișcă mult în somn, este posibil să nu vrei să doarmă pe patul de sus.

Există multe variante ale patului supraetajat. Există un pat supraetajat de tip tren, în care patul de sus nu este aliniat cu baza. Acest lucru permite un spațiu de depozitare la un capăt.

Unele au trepte pentru ca copilul să ajungă la patul de sus, în timp ce altele au o scară. Există paturi supraetajate în formă de L, care oferă, de asemenea, spațiu de depozitare. Poți găsi, de asemenea, paturi supraetajate personalizate care arată ca un castel, o mașină sau un supererou.

Pat de cabină

Un pat cabină oferă spațiu de depozitare sub zona în care doarme copilul tău. Acestea sunt ideale pentru camerele mai mici, unde s-ar putea să nu ai mult spațiu de depozitare. Un pat cabină este mai înalt decât un pat standard, dar nu suficient de înalt încât copilul tău să aibă nevoie de o scară pentru a se urca în pat.

Spațiul de dedesubt poate găzdui sertare pentru haine, un birou și scaune birou copii sau un mic dulap. Un pat de cabină poate avea o căpătâi și/sau o tăblie. Unele au chiar și biblioteci încorporate.

Pătuț

Aceste paturi sunt mai mici și sunt destinate bebelușilor, sugarilor și copiilor mici. Un pat de pătuț are panouri de capăt și părți laterale care pot fi îndepărtate.

Pat hamac de interior

Un hamac este construit din pânză sau frânghie și este suspendat în aer prin conectarea frânghiei la un suport mai înalt. Hamacele, care sunt adesea asociate cu relaxarea în aer liber sau cu campingul, au devenit în ultima vreme paturi populare de interior.

Paturile hamac de interior sunt perfecte pentru copiii mai mari care doresc un spațiu de dormit mai alternativ. Ele pot fi folosite ca înlocuitor al unui pat sau pur și simplu ca spațiu de dormit suplimentar.

Pat cu platformă

Un pat cu platformă are un profil scăzut. Cadrul are un suport solid sau o suprafață cu lamele pentru a susține salteaua. O platformă este de obicei la o înălțime de 12 până la 30 centimetri de la sol. Cadrul unui pat cu platformă are o fundație care este încorporată. Aceste tipuri de paturi au un aspect mai modern și pot susține majoritatea saltelelor. Nu este nevoie să achiziționezi o somieră cu acest tip de pat.

Pat simplu

Acest pat individual este stilul clasic de pat pe care obișnuiești să îl vezi. Este o saltea într-un cadru. Poate avea o tetieră și o tăblie pentru picioare. Poate avea doar unul dintre ele.

Patul individual este stilul clasic care va fi mereu la modă. Acest stil de pat va putea să crească odată cu copilul tău, dar poți avea totuși o notă unică prin găsirea unui pat de designer într-o culoare îndrăzneață. Acest tip de pat poate fi un pat twin sau un pat dublu.

Pat Treehouse

Paturile Treehouse sunt o modalitate unică de a oferi un sentiment distinct de distracție și excentricitate în camerele de dormit ale copiilor tăi. Acest tip are un compartiment de dormit care se presupune că arată ca o căsuță în copac și este situat pe un cadru de pat înălțat care poate fi accesat prin scări sau trepte.

Componentele și accesoriile suplimentare de design, inclusiv ferestrele, toboganele și unitățile de depozitare, pot fi incluse cu unele paturi.