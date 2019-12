Ce se întâmplă dacă faci sex în postul Crăciunului

Părintele Arsenie Boca spune că nu putem învinge ispitele decât prin înfrânarea poftelor. "Firea trupului fiind surdă, oarbă şi mută, nu te poţi înţelege cu ea decât prin osteneală şi foame, acestea însă trebuie conduse după dreapta socoteală, ca să nu dăuneze sănătaţii. Acestea îl îmblânzesc, încât nu se mai ţine vrăjmaş lui Dumnezeu. Rugăciunea şi postul scot dracii poftei şi ai mâniei din trup. Foamea îmblânzeşte fiarele. Cu tot dinadinsul se atrage luarea aminte că toată lupta aceasta să nu se ducă fără îndrumarea unui duhovnic iscusit care ştie a cumpăni măsura, trebuinţa şi putinţa fiecăruia în parte", a spus părintele, citat de crestinortodox.ro.

Preoţii mai spun că desfrânarea este una dintre cele mai rele patimi. Cu toate acestea, desfranarea săvârşită intre soti este uneori trecuta cu vederea, cei doi cautand a-si ascunde pacatele sub binecuvantarea lui Dumnezeu, primita in Taina Cununiei; trebuie stiut insa faptul ca harul lui Dumnezeu ii binecuvinteaza pe cei doi soti numai in cele duhovnicesti si firesti ale vietii, iar nu si in poftele cele rele.