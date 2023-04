Dar nu te neliniști, pentru că astrologia te poate ajuta să treci peste sentimentul de nesiguranță. Dacă vei afla în ce fel iubește fiecare zodie în parte, vei ști la ce să te aștepți când intri într-o relație. Vei înțelege că pasiunea nu este o garanție pentru durata dragostei și că atunci când cineva nu-și mărturisește ușor sentimentele, nu înseamnă că nu te iubește.

Dar haideți să descoperim împreună cât de puternică poate fi dragostea, în funcție de zodia noastră.

Berbec

Berbecul este un semn pasional, aflat sub semnul lui Marte, care vrea mereu acțiune, spontaneitate și să nu cunoască plictiseala. Berbecul vrea să se simtă la comandă într-o relație și va da înapoi dacă încerci să-i impui ceva. Poate avea adevărate explozii de furie, greu de suportat, dar regretă întotdeauna după aceea. Când iubește, Berbecul o face cu pasiune și dăruire, dar nu se poate desprinde de tendințele lui posesive. Dragostea unui Berbec este durabilă, dar devine cu adevărat stabilă abia atunci când instinctul Berbecului se domolește și începe să pună starea de bine a partenerului mai presus de nevoile sale.

Taur

Taurul are nevoie de siguranță și stabilitate în relațiile sale și solicită de la partener aceeași dragoste pe care el o oferă. De aceea, dragostea Taurului crește în timp, nu se aprinde cu vâlvătăi de la prima vedere. Dar Taurul oferă întotdeauna o iubire statornică și o fidelitate familială mai mare decât a celorlalte zodii. Aflat sub guvernarea lui Venus, Taurul mizează totul pe dragoste, care ocupă mereu primul loc în viața sa.

Gemeni

Gemenii sunt foarte comunicativi și sociabili, dar relațiile lor sunt destul de instabile. În primul rând pentru că este dificil pentru ceilalți să țină pasul cu ei, în al doilea rând pentru că Gemenii au nevoie mereu de stimulare, de lucruri noi, de schimbare. Iată de ce Gemenii încep multe relații superficiale, pe care le abandonează destul de repede. Chiar și atunci când iubesc, Gemenii nu pun tot sufletul lor într-o singură relație. Rămâne mereu o parte de umbră, Geamănul ascuns, care caută întotdeauna altceva decât ce are. Fiind un semn de aer, dominat de vicleanul Mercur, Gemenii pot intra în multiple relații și sunt printre marii cuceritori ai zodiacului.

Rac

Pentru Rac, nimic nu este mai important decât relația sa de iubire, mai ales atunci când întemeiază o familie alături de partenerul său. Totuși, Racul este un semn ascuns, ca și astrul său, Luna, de aceea are nevoie de timp pentru a-și dezvălui sentimentele și pentru a căpăta încredere într-o persoană. De aceea, relațiile Racului se construiesc într-o perioadă destul de lungă, dar durează adesea pe viață, scrie divahair.ro. Când își dăruiește inima cuiva, Racul va fi mereu prezent în viața acelei persoane, trup și suflet.

Leu

Leul are nevoie să se simtă acceptat și protejat într-o relație, să primească afecțiune necondiționată și să fie într-o conectare permanentă cu persoana iubită. Pentru Leu, etse esențial să fie iubit, admirat și să se afle în centrul atenției. Fiind un semn fix, simbolizat de Soare, Leul este în general fidel și implicat în relațiile sale. Dragostea cu un nativ din semnul Leului este puternică și stabilă, atât timp cât îi oferi la fel de multă iubire.

Fecioară

Nativii din Fecioară sunt cunoscuți pentru personalitatea lor rezervată, pragmatică și calculată. Ei pot intra într-o relație fără să iubească pasional, dacă au încredere în persoana respectivă și împărtășesc idealuri comune cu ea. Atât timp cât legătura sa de iubire este armonioasă și simte că crește alături de partener, Fecioara este gata să ofere afecțiune și grijă, chiar dacă nu este vorba de o iubire ca-n povești.

Balanță

Balanța se află sub guvernarea lui Venus, ca și Taurul, de aceea este unul dintre cele mai iubitoare și romantice semne din zodiac. Atunci când își dăruiește inima, Balanța o face fără nicio reținere, fie că este vorba de prieteni sau de persoana iubită. Generoasă și atentă la nevoile celorlalți, Balanța adoră să-i facă pe plac partenerului, uneori până în punctul în care nu mai ține cont de propriile interese. Cu toate acestea, atunci când adună resentimente, Balanța poate deveni rece, detașându-se treptat din relație.

Scorpion

Scorpionul este cunoscut drept unul dintre cele mai misterioase semne și este greu să te bazezi pe sentimentele sale, cel puțin la începutul unei relații. Chiar dacă este pasional și adoră plăcerile intime, nu înseamnă că l-ai prins în mreje, pentru că poate ieși oricând din relație. Scorpionul își dezvăluie greu emoțiile și nu vrea să se simtă vulnerabil în fața nimănui. Dacă pasiunea sa se transformă în iubire, atunci Scorpionul se implică total în relație și este foarte devotat persoanei iubite.

Săgetător

Aflat sub guvernarea lui Jupiter, Săgetătorul are nevoie să se simtă stăpân pe propriul destin, așa că independența este foarte importantă pentru el. Când iubește, el poate să sacrifice unele dintre nevoile sale, dar, în general, are nevoie de parteneri care să se alinieze dorinței sale de aventură și descoperire. Este greu să prinzi un Săgetător într-o relație dacă încerci să-i impui ceva și nu te adapezi nevoilor sale. Va prefera întotdeauna o legătură care îi oferă sentimentul de libertate.

Capricorn

Atunci când te afli în relație cu un Capricorn, trebuie să știi că ai o mulțime de alți rivali, în special munca și pasiunile sale. De aceea, la început poate fi rezervat și timid, dar atunci când este prins în relație, Capricornul se poate transforma în totalitate. Dacă reușești să-i dăruiești bucurie și să-l faci să vibreze, Capricornul îți va da în schimb inima sa, fără nicio rezervă. Fidel și implicat în relație, Capricornul îți va dărui acel tip de relație ce durează pentru totdeauna.

Vărsător

Ca semn de aer, Vărsătorul poate fi destul de greu de prins într-o relație, dar, fiind un semn fix, este foarte implicat în momentul în care iubește cu adevărat. Încăpățânat și independent, Vărsătorul își supune partenerii la numeroase teste înainte de a intra într-un angajament de lungă durată. Dar merită să aștepți, pentru că Vărsătorul este foarte fidel și dedicat în momentul în care decide să trăiască alături de cineva.

Pești

Se știe că Peștii sunt romantici și emoționali, așa că atunci când ești într-o relație cu un nativ din această zodie, te vei simți iubit din toată inima. Peștii au nevoie de conexiune sufletească și siguranță în relațiile lor, dar au și tendința de a se lăsa amăgiți și a fi prinși în iluzii. De aceea, Peștii confundă uneori dependența emoțională cu dragostea și pot rămâne captivi multă vreme în relații nesănătoase.