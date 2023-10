Perchezitii de amploare au avut loc, miercuri, in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind lipsirea de libertate. In urma audierilor, doi barbati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile iar un altul a fost plasat sub masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Aecestia au amenintat, lovit si sechestrat mai multe persoane. Printre persoanele retinute s-ar afla si fostul bodyguard al lui Nutu Camataru.