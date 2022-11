1. Afine

Unul dintre cele mai bune fructe pe care le poți păstra mereu în frigider este o cutie de afine delicioase, bogate în antioxidanți.

„Afinele sunt super sănătoase, sățioase și versatile. Au puține calorii și conțîn multe fibre, așa că te simți satisfăcută”, spune Lisa Young, Ph.D., autoarea cărții Finally Full, Finally Slim: 30 Days to Permanent Weight Loss One Portion at a Time. „Le poți savura simple sau adaugă în iaurt; de asemenea, le poți congela pentru a le folosi la clătite proteice”.

2. Fulgi de ovăz

O pungă de fulgi de ovăz e foarte utilă în cămară. Te va ajută în acele dimineți agitate, în care nu ai timp să-ți prepari ceva sănătos de mâncare. Fulgii de ovăz sunt bogați în fibre, iar fibrele sunt asociate cu pierderea kilogramelor în plus.

„Terciul de ovăz este o opțiune sănătoasă și sățioasă de mic dejun și durează doar câteva minute că să-l prepari. Fibrele te vor menține sătulă mai mult timp și vor echilibra nivelul de zahăr din sânge, astfel că nu vei mai simți acea poftă de dulce pe parcursul zilei”, spune Young. „Poți adaugă fructe asortate, lapte vegetal, unt de arahide sau un amestec de nuci.”

3. Nuci

„Nucile sunt un aliment incredibil de sățios, datorită combinației lor de proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Includerea alimentelor sățioase în dietă ta te va ajută să mănânci mai puțîn și, în cele din urmă, să slăbeșți”, spune Lauren Manaker, expert în nutriție și autoarea cărții The First-Time Mom’s Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility.

Se știe că nucile au concentrații incredibil de mari de acizi grași omega-3, care nu sunt doar asociați cu slăbitul, ci contribuie de asemenea la sănătatea inimii și a întregului organism.

4. Legume congelate asortate

Ar trebui să ai mereu în frigider un amestec de legume congelate pentru acele zile în care nu știi ce să mai mănânci. Legumele proaspete sunt minunate, dar nu ai mereu acces la ele. Asta nu înseamnă, însă, că trebuie să le excluzi din dietă, mai ales dacă îți doreșți să slăbeșți. „Legumele sunt o sursă grozavă de antioxidanți și fibre și, în plus, au foarte puține calorii, așa că nu trebuie să-ți faci probleme dacă mănânci o porție mare”, spune Dr. Young.

5. Somon

„Somonul este plin de acizi grași omega-3, nutrienți asociați cu sățietatea și cu slăbitul. Acest peste conține și proteine, care ajută la creșterea masei musculare și, astfel, la arderea mai eficientă a grăsimilor”, spune Manaker. „Includerea somonului sau a altor peșți grași în dietă de două ori pe săptămâna te va ajută să slăbeșți garantat, dacă te bazezi în general pe alimente sănătoase și echilibrate”.

Sursa: andreearaicu.ro