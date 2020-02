Beyonce si sotul ei, gest controversat in timpul imnului SUA

Beyonce si Jay-Z au ales sa stea jos in timpul intonarii imnului SUA in cadrul finalei SperBowl. Cei doi au ales aceasta metoda de protest fata de violentele politie fata de persoanele de culoare. Gestul lor nu a fost totusi bine primit de public, ei sunt foarte criticati in mediul online. Puteti vedea momentul in care cei doi aleg sa stea jos in timpul imnului, video, mai jos in articol: