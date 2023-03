Indiferent dacă mergem la piața de vechituri sau la un magazin de bijuterii argint, putem întâlni vânzători care afirmă că unele pietre au proprietăți vindecătoare. De la turcoazul original american, până la miracolele alchimice, există o lungă istorie a sistemelor de credință construite în jurul puterii vindecătoare a pietrelor și metalelor. Într-adevăr, familiile regale purtau inițial coroane împodobite cu pietre prețioase, care nu erau doar simboluri ale bogăției și puterii, ci și protecție împotriva bolilor și răului.

Deci, care sunt cu adevărat beneficiile bijuteriilor? Există așa ceva în general? Studiile nu sunt convingătoare și există multe legături cu credințele și puterile mentale.

Cu toate acestea, există diferite beneficii pentru sănătate asociate cu purtarea bijuteriilor de argint.

Argintul sterling a depășit deja popularitatea aurului datorită faptului că este folosit ca metal de bază pentru bijuterii, combinând prețul, valoarea și aspectul. Cu toate acestea, avantajele argintului depășesc accesibilitatea și estetica.

Care sunt avantajele bijuteriilor de argint?

Ca metal, argintul are beneficii semnificative pentru sănătate, care au fost folosite de secole în numeroase culturi. Argintul joacă un rol important în lupta împotriva infecțiilor ca un puternic agent anti-microbian, precum și în prevenirea răcelilor și gripei, vindecarea rănilor, etc. Argintul poate ajuta, de asemenea, la reglarea termică și circulația internă. Mulți au raportat o îmbunătățire a nivelurilor de energie și echilibru mental după purtarea argintului, deoarece proprietățile sale naturale pot echilibra perturbările electrice, îmbunătățind circulația și echilibrul general al temperaturii corpului, ajutând la menținerea purității și imunității.

Argintul are o istorie lungă în utilizarea antibioticelor și a sterilizării și mulți bărbați și femei au purtat bijuterii de argint pentru a elimina infecțiile, simptomele de răceală/gripă și orice altă infecție virală, bacteriană, etc. Argintul este, de asemenea, pretins că întărește elasticitatea vaselor noastre de sânge, permițându-i să joace un rol în formarea oaselor și vindecare, precum și în menținerea și refacerea pielii. În cele din urmă, argintul are beneficii directe, palpabile, în ajutarea noastră să evităm substanțele potențial toxice - ca metal, argintul reacționează și își schimbă culoarea atunci când se întâlnește cu alte substanțe chimice cunoscute ca fiind toxine.

Există oameni care poartă măști de somn placate cu argint în loc de bijuterii de argint sau brățări argint pentru a îmbunătăți somnul de noapte, și poartă mănuși placate cu argint atunci când lucrează la laptopuri, pentru a perturba transferul semnalelor electronice din tehnologie în corpul lor.

Știința din spatele argintului

Acest lucru poate părea un fel de magie pentru unii, dar există baze științifice clare pentru beneficiile de sănătate ale argintului, care provin din capacitatea sa de conducere electrică și termică. Ioni pozitivi de argint creează un câmp conducător care reflectă radiația electromagnetică din corp, stimulând astfel conductivitatea naturală a corpului, îmbunătățind circulația sângelui, echilibrul temperaturii corporale și starea generală de bine. Ioni pozitivi de argint se leagă de receptorii de oxigen negativ încărcați în bacterii, ceea ce face ca argintul să lupte împotriva infecțiilor și bolilor dăunătoare.

Pentru cei sceptici, ar trebui să ținem cont de faptul că cercetătorii de la Universitatea Southampton au confirmat că purtarea anumitor tipuri de inele de argint poate ajuta la ameliorarea unor simptome ale artritei la mâini. Beneficiile nu includ doar reducerea durerii, ci și prevenirea hiperextensiei în articulațiile degetelor, care este foarte comună la persoanele care suferă de artrită reumatoidă.

Pentru cei care nu ar cumpăra argint din cauza proprietăților sale metalice, există și alte moduri de a beneficia de avantajele pentru sănătate ale bijuteriilor de argint. În cultura noastră rapidă, mulți se întorc la meditație, yoga, conștientizare și alte tehnici de relaxare pentru a reduce anxietatea. Purtarea anumitor tipuri de bijuterii poate ajuta la prevenirea anxietății și re-centrarea. Inelele simple de argint pentru anxietate și inelele de fir care se împletesc într-un cerc în jurul inelului interior au un efect calmant nejustificat, ajutând la lupta împotriva anxietății prin mișcare repetată. Cei care suferă de anxietate pot pur și simplu să-și învârtă inelul, ceea ce ajută la combaterea simptomelor chiar și în locuri publice aglomerate.

Amintește-ți că:

Deși argintul are numeroase beneficii de sănătate dovedite (și nedovedite), există persoane care sunt alergice la argint. Pentru aceste persoane, purtarea argintului poate avea efecte adverse, precum erupții cutanate și decolorarea pielii. Dacă suferiți de alergie la argint, ar trebui să căutați avantajele altor bijuterii de sănătate.

Indiferent dacă credem complet în avantajele argintului sau doar ne bucurăm de aspectul său și sperăm că ne poate ajuta să ne vindecăm anxietatea sau alte boli într-o măsură mai mică, nu putem nega faptul că purtarea bijuteriilor de argint este o modalitate potențial plăcută din punct de vedere estetic pentru a ne liniști mintea și a îmbunătăți starea generală de bine.