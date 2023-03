Cand Marte, o planeta personala, se intalneste cu Neptun, planeta ghidarii divine, mesajul este: NU iti forta norocul!

Asculta mesajele subtile, fii atent la coincidente si gaseste un scop suprem in fiecare actiune pe care o faci. Cand esti deschis catre ghidarea divina, actiunile vor avea un impact major.

Marte in cuadratura cu Neptun: Dans subacvatic

Neptun in Pesti te invita intr-un taram atemporal in care sa te predai in favoarea iubirii, a spiritului si a perfectiunii momentului prezent. Senzatia cu Marte in cuadratura cu Neptun ar putea fi comparata cu dansul subacvatic. Pe masura ce te scufunzi, totul pare mai blurat si sunetele sunt distorsionate. Exista o oarecare confuzie, dar, in acelasi timp, te simti protejat si rasfatat. Sub apa, senzatia este de blandete, moliciune, dar, totusi, libertatea de miscare nu o poti simti in alta parte.

Marte este impuls pur, dorinta, actiune. Este direct, instinctual, individualist. Marte te invata sa infrunti pericolul, sa risti, sa iti spui parerea cu tarie. Marte vrea sa faci lucruri, vrea sa iti impinesti dorinte independent, te impinge de la spate sa fii puternic si autonom.

Neptun, in schimb, este ca un pantece cosmic. El reprezinta subconstientul colectiv, corpul emotional colectiv. Are legatura cu misticismul, potentialul infinit, empatia, puterea de clarviziune. Neptun este iubire neconditionata pura si reprezinta esenta a tot ce exista.

