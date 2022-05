Multe persoane rezistă greu tentaţiei când, pe o vreme caniculară, au în faţă o sticlă cu suc. Din păcate, pofta ar trebui înfrânată pentru că acestea nu doar că nu aduc niciun beneficiu organismului, dar îi şi dăunează.



Ne scot apa din organism



"Sucurile din comerţ nu sunt benefice, indiferent dacă le alegem pe cele cu zahăr sau pe cele cu îndulcitori. Cele cu zahăr sunt hipertonice şi ne scot apa din organism. Practic, accelerează deshidratarea produsă de caniculă şi ne amplifică setea. În plus, constituie o sursă importantă de calorii, dar fără substanţe nutritive", explică prof. Mencinicopschi.



Cele "light" au efect cefalic



"Nici sucurile pe a căror etichetă scrie «light» nu sunt benefice. În special cele care conţin cafeină deshidratează organismul. Recent, a apărut o lege europeană ce prevede ca orice băutură care conţine cafeină peste un anumit nivel să aibă pe etichetă o atenţionare în care să se menţioneze concentraţia, nefiind indicată copiilor, gravidelor etc. În plus, sucurile cu îndulcitori, prin procesele metabolice, forţează organismul să reţină calorii. După consumarea lor apare efectul cefalic prin care, metabolic, organismul este forţat să reţină mai multe calorii decât în mod normal din alimentele pe care mâncăm. În acest fel sucurile «light» ne îngraşă", susţine specialistul.