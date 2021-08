Ardei reprezintă unele dintre cele mai sănătoase legume de care dispunem pe perioada verii. Buletinul de analize al ardeilor scoate la iveală o compoziţie naturală de excepţie, de la vitamine, la antioxidanţi şi minerale, nutrienţi extrem de benefici în bună funcţionare organismului.

Cea mai bună formă sub care îi putem consumă este cea crudă, în salate sau sub formă de suc proaspăt. Dar virtuţile lor curative continuă şi după ce îi murăm sau îi coacem pe plită.

Principala substanţă activă din ardei se numeşte capsaicină şi da culoarea legumei, cea mai multă regăsindu-se în cei roşii.

Această este un anticoagulant eficient, care ajută la prevenirea infarctului miocardic şi a atacului cerebral.

De asemenea, toate soiurile de ardei conţin vitamina C în cantităţi uriaşe, însă ardeiul gras verde are de două ori mai multă vitamina C decât citricele, iar ardeiul roşu iute conţine cu 330% mai multă vitamina C decît o portocală.

În 100 de grame de ardei se regăsesc 125 de mg de vitamina C, adică 100% din doza zilnică recomandată. În compoziţia ardeiului se mai adaugă 0,8 mg de vitamina B6 şi 0,45 mg de vitamina K. Vitamina A este şi ea prezentă, beta-carotenul fiind un antioxidant foarte puternic, care contracarează efectele radicalilor liberi şi reduce daunele pe care aceştia le produc arterelor, nervilor şi ţesuturilor.