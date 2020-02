A vrut sâni de zeiță, dar când a văzut rezultatul, a izbucnit în plâns: "M-au ciopârțit!"

Kara Antonio a suferit o primă intervenție chirurgicală undeva în 2013, însă, după ce a încheiat alăptarea, a decis să-și remodeleze iar sânii. I se părea că nu sunt egali.

Tânăra a dat nu mai puțin de 8.500 de dolari unui medic estetician din Bali care i-a promis sâni de zeiță. Când s-a trezit din anestezie, însă, a început coșmarul!

"Nici nu știu de unde să încep. Totul a început pe 14 noiembrie. Am plătit o intervenție de mărire și reconstrucție mamară. Când am văzut, însă, rezultatul, am izbucnit în plâns! Sânii mei erau distruși! Medicul mi-a pus implanturi mai mari și mi-a mutat sfârcurile. Arată oribil! M-a ciopârțit! Când am făcut o plângere directorului clinicii, acesta s-a oferit să-mi aranjeze, gratis, o nouă operație. Eram disperată, șocul a fost atât de mare, încât le-am acceptat oferta și am mai făcut o intervenție. Rezultatul a fost și mai și! În plus, mi-au administrat analgezice pentru cai, nu pentru oameni!", a povestit Kara, devastată.