Stăpânul modern al Peștilor este Neptun, planeta spiritualității, a viselor, a iluziei și a misticismului. În timpul sezonului Peștilor, s-ar putea să simțiți o atracție mai mare pentru a vă imerge în emoții profunde și pentru a empatiza cu experiențele altora. În plus, Peștii sunt tradițional stăpâniți de Jupiter, planeta abundenței, a prosperității și a creșterii, deci nu este surprinzător că acesta este momentul perfect să vă puneți ochelarii roz și să vă lăsați latura romantică să strălucească.

Atunci când te afli în zodia Peștilor, sentimentele tale au tendința de a fi exagerate, chiar ireale, iar tu s-ar putea să amesteci mai ușor realitatea cu fantezia. În timp ce Peștii sunt cunoscuți pentru empatia lor, aceștia te pot face să pui fericirea altor persoane înaintea propriei tale fericiri, așa că este important să-ți pui nevoile în prim-plan în timpul acestui sezon al Peștilor.

Când este Sezonul Peștilor 2024?

Sezonul Peștilor are în mod tipic loc între datele de 18-19 februarie și 19-21 martie în fiecare an. Sezonul Peștilor 2024 va începe pe 18 februarie și se va încheia pe 19 martie.

Starea generală și atmosfera Sezonului Peștilor

Gândiți-vă la Neptun, planeta viselor, a iluziei, spiritualității și abilității psihice – toate acestea sunt posesii ale Peștilor – pentru a avea o idee despre cum funcționează semnul în astrologie și cum sunt afectate săptămânile care cuprind mijlocul lunilor februarie până la mijlocul lunilor martie. Din perspectiva noastră de pe Pământ, planeta pare a fi de un albastru rece ca marea. Astrologii cred că această culoare reprezintă abilitatea planetei de a încețoșa gândirea rațională, de a alimenta imaginația și de a provoca confuzie. Peisajul este complet de altă lume și încețoșat. Peștii, pe de altă parte, sunt un semn poliedric, extrem de emoțional, mistic, magic și imaginațiv.

Cei născuți cu Pești în sistemul lor solar sunt natural sensibili la emoțiile și experiențele celor din jurul lor. De fapt, ei au tendința de a internaliza și de a reține suferința altora.

Identificarea a ceea ce le aparține și a ceea ce nu ocupă o parte semnificativă din munca lor de autocunoaștere. În plus, ei au darul de a vindeca boli. Ca un semn care stăpânește casa a douăsprezecea a spiritualității, Peștii prosperă când li se permite să se exprime creativ, să-și lase emoțiile să alerge sălbatice și să viseze mare. Când lumea devine prea ostilă pentru inimile lor fragile, ei ar putea apela la diverse forme de evadare, dar prosperează când sunt într-o stare de flux.

Având în vedere acestea, în fiecare an, când soarele intră în Pești, toți suntem un pic mai naivi, intuitivi și mai predispuși să ne lăsăm imaginația să alerge sălbatic în loc să ne bazăm pe dovezi solide.

Sezonul Peștilor 2024: La ce să te aștepți

În ciuda tranzitului anual al soarelui prin Pești, imaginea astrologică nu este niciodată aceeași, deoarece Luna și alte planete se mișcă în propriile lor modele unice. Acestea sun t evenimentele astrologice ale sezonului Peștilor din 2024.

La începutul sezonului Peștilor, Venus – planeta iubirii, a frumuseții și a bogăției – va fi în Vărsător, semnul fix de aer asociat cu compatibilitatea și viitorul. Pe 22 februarie, va forma un trigon cu Marte, planeta acțiunii, a vitalității și a sexului, făcându-l o zi minunată pentru prietenii și parteneriatele romantice în acest an. În plus, acesta este un moment excelent pentru a face progrese către dinamici de legături mai armonioase, deoarece conjuncția are loc în Vărsător.

Luna plină în Fecioară mutabilă și pământească se opune lui Saturn pe 24 februarie, ceea ce ar putea să te facă să te simți descurajat și serios. În aceeași zi, însă, frumoasa Venus se confruntă cu Jupiter cel expansiv, astfel că ai putea simți tentația să te relaxezi și să te distrezi – sau poate să te angajezi în mai mult decât poți duce.

Apoi, pe 3 martie, Venus se opune lui Uranus, ceea ce ar putea duce la creșterea căutării independenței și a tulburărilor în relații. În plus, pe 10 martie, va fi o Luna nouă anuală în Pești, oferind oportunitatea de a-ți lăsa imaginația să alerge sălbatic.

Semnele zodiilor care ar putea fi cel mai afectate în timpul Sezonului Peștilor 2024

Energiiile mistice ale acestui sezon nu îi va influența doar pe cei cu Soarele în Pești. Dacă te-ai născut sub semnele mutabile de Aer (Gemeni), Pământ (Fecioară) sau Ffoc (Săgetător), s-ar putea să descoperi că sezonul Peștilor te face să te simți revigorat și pregătit să iei lumea la pas înainte de primăvară.

