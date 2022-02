Rodia este bogată în vitamina C, însă are şi vitamina B5, vitamina A şi vitamina E. În plus, are un conţinut bogat de calciu, potasiu şi fier.

Seminţele de rodie sunt o importantă sursă de fibre. Rodia are de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât orice alt aliment bogat în antioxidanţi.

Aceste substanţe îi conferă rodiei abilitatea de a “lupta” cu bolile, cu efectele îmbătrânirii, cu distrugerea ţesuturilor. Mai mult, rodia are puţine calorii şi o valoare nutriţională mare.

Sucul de rodie are proprietăţi anticancerigene şi antiinflamatoare. Rodiile ajută la îmbunătăţirea fluxului sangvin în inima şi ajută la stabilizarea tensiunii arteriale, ceea ce reduce riscului dezvoltării unei boli cardiovasculare, a unui atac de cord sau atac cerebral.