Horoscop WEEKEND 8-9 iulie 2023. Daca inceputul de saptamana a stat sub semnul Lunii pline in Capricorn, finalul de saptamana este marcat de iubaretii Venus si Marte prezenti in Leu. Indiferent daca esti la inceputul unei relatii sau ai deja o familie, se lucreaza intens la consolidarea fundatiei. Florile si ciocolata nu sunt de ajuns. Dragostea inseamna comunicare. In ajutor vine si Mercur care intra intr-o colaborare cu Uranus si Neptun duminica. Conversatiile cu partenerul sau un potential partener ar trebui sa fie stimulative, imaginative și profund conectate.