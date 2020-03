1 Martie 2020 // Ce FLORI se daruiesc de 1 Martie. Semnificatia florilor

FLORI de 1 MARTIE // SEMNIFICATIA FLORILOR // Trandafirul este asociat cu dragostea, admiratia si aprecierea. Nicio alta floare nu a fost atat de celebrata si iubita, iar trandafirul detine recordul absolut la vanzari.

Floarea-soarelui, cu petalele sale mari si de un galben placut, se aseamana izbitor cu soarele, ceea ce i-a inspirat si numele.

Lalelele sunt optiuni ideale pentru a transmite aprecierea pentru eleganta, gratia si diplomatia unei persoane. In functie de culoare, simbolizeaza lucruri diferite: rosu inseamna romantism, galben semnifica prietenie, optimism si afectiune, lalelele albe transmit apreciere sau solicita iertarea, iar lalelele pestrite, in mai multe culori, simbolizeaza frumusetea ochilor destinatarei.

FLORI de 1 MARTIE // SEMNIFICATIA FLORILOR // Orhideele, flori exotice, tropicale, speciale si sensibile, reprezinta frumusetea delicata, raritatea, unicitatea si rafinamentul.

Gerbera este o optiune excelenta pentru persoanele care doresc sa transmita mesaje pozitive si vesele. Semnificatiile traditionale pentru gerbera sunt frumusetea, inocenta, bucuria si afectiunea.

Garoafele sunt unele dintre cele mai populare flori din intreaga lume, mai ales ca pe piata se gasesc garoafe de diferite forme si culori. Garoafele simbolizeaza dragostea si admiratia.

Liliacul alb este semnul tineretii si al frumusetii, liliacul roz al prosperitatii, iar cel mov este semnul unui inceput de dragoste.

Hortensia este floarea care isi are originea in Japonia si care aduna in frumusetea ei semnificatiile dragostei, gratitudinii, dar si iluminarii spirituale. Un buchet de hortensii este un dar excelent pentru a multumi persoanelor care te-au ajutat cu sufletul deschis.

FLORI de 1 MARTIE // SEMNIFICATIA FLORILOR // Ghiocelul este una dintre primele flori care apar primavara, cand inca mai persista stratul de zapada. Din punct de vedere al semnificatiei, ghiocelul simbolizeaza puritate, speranta si renastere.

Brandusele, cu nuante variind de la violet la alb sau galben simbolizeaza veselie, tinerete si optimism si innobileaza peisajul saracacios, o data cu topirea zapezii.

FLORI de 1 MARTIE // SEMNIFICATIA FLORILOR // Zambilele simbolizeaza fidelitate, credinta, stabilitate. Florile albe inseamna ''ma rog pentru tine'', florile albastre simbolizeaza sinceritate, zambilele mov semnifica dor, cele galbene ilustreaza gelozia, iar cele albe sau roz simbolizeaza un spirit ludic si copilaros.

FLORI de 1 MARTIE // SEMNIFICATIA FLORILOR // Cum aleg culoarea florilor

Florile albe sunt asociate puritatii, prieteniei sincere si nu in ultimul rand mireselor – in ziua in care decid sa-si uneasca destinul cu alesul inimii lor, iar florile roz transmit bucuria copilareasca a revederii unei persoane dragi.

Florile albastre contin un mesaj de duiosie si dor insotit de speranta reintalnirii, in timp ce florile violet transmit senzatii de indrazneala, temeritate si dorinta de cunoastere, de experimentare, de traire cu maxima intensitate a momentului.