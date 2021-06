Realitatea PLUS

Christian Ciocan, purtător de cuvânt al Federației Sindicale Democratice a Polițiștilor din România, spune că nu este bine să judecăm înainte de a avea toate datele cazului de față. „Vorbim despre un cetățean, pentru că în acest moment el nu este cercetat un polițist. Din starea stabilă a victimei, sperăm să se însănătoșească. Va trebui stabilit ce s-a întâmplat acolo. Oricât am reacționa emoțional în prima fază, există prezumție de nevinovăție. Judecăm aprioric. Cei de la investigații criminale l-au identificat și l-au predat procurorilor de caz. La acest moment, testele psihologice nu contează prea mult în acest caz. Fapta va fi analizată și se vor propune măsuri. Calitatea de politiști are obligații și avantaje. În această situație nu se va lua în calcul faptul că este polițist. Vătămarea corporală din acest dosar nu se referă la calitatea de polițist. Este evident că un om al legii trebuie să aiba o anumită conduită morală. Totuși, nu trebuie să fim subiectivi. El este suspendat acum, dar la nivel național am reținut că ministerul nu va ajuta pe nimeni care se implică în astfel de evenimente. S-a ajuns aici și din lipsa continuității actului de comandă, ar fi bine ca miniștrii, cel puțin din instituții precum MAPN și MAI, să nu se schimbe”, concluzionează Christian Ciocan, purtător de cuvânt al Federației Sindicale Democratice a Polițiștilor din România.

Viorel Teliceanu, procuror la Parchetul Tribunalului Constanța conideră că fapta nu a fost premeditată și că a fost doar un incident de moment. „Leziunile au necesitat spitalizare, iar, în primă instanță am avut autor necunoscut, însă, l-am indentificat mai apoi, în persoana unui ofițer de poliție în vârstă de 27 de ani. Legea nu spune dacă faptul că era polițist este o circumstanță agravantă. Judecătorul decide dacă este o cirucumstanță personală agravantă. La aces moment nu putem trage concluzia că a fost o faptă pusă la cale, probabil că a fost un incident de moment, cu consecinșe grave. Nu a vrut să dea declarații la interogatoriu”, a declarat procurorul.

Avocatul polițistului, Cristian Ioan, spune că acesta nu a putut da o declarație fiindcă starea fizică nu i-a permis atunci, însă va da ulterior.

Avocatul subliniază că polițistul nu se afla în timpul serviciului, atunci când l-a atacat pe tânăr, deci nu e o pata neagră pentru MAI. „Are calitatea de polițist, avea caracterizări excepționale. Este ofițer în poliție. Din câte știu, nu a mai avut conflicte, pentru că daca avea nu mai era polițist. Cred ca a trecut de toate testele psihologice. Nu este cercetat în calitatea de ofițer de poliție, este un alt aspect. Acțiunea s-a întâmplat în afara serviciului, în incinta bar, iar un polițist în uniformă nu avea ce căuta acolo”.