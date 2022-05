„Cel mai rău îmi pare că n-am fost atât de ordinar și de jigodie raportat la cei care sunt acum în viața publică.

Colectivul a declanşat semnalul de alarmă pentru legiuitori. Ce au făcut? N-au făcut nimic. Au luat foc spitale în continuare. Dacă Acarul Păun poate fi Piedone şi Piedone poate să-i învie pe toţi morţii (...). Am tăcut şapte ani de zile. Eu pedeapsa mi-am trăit-o acum, în cei şapte ani de zile, nevinovat. Nu puteţi să ştiţi ce înseamnă să nu te bucuri de ziua mâine şi să aştepţi părerile date. Nu sunt fată mare! Să-mi arate mie un politician din România asta că e fată mare. Nu e nimeni fată mare, dar vreau să răspund pentru ce fac, nu pentru ce n-am făcut.

Astăzi, justiția își va spune cuvântul. Și Dumnezeu. Eu am încredere în Dumnezeu și dacă l-a luminat pe judecător... nu ca pe cel de la fond, care ce avea? scheleți în dulap, steluțe? Am spus tatăl nostru și mi-am dat cu mir. Orice s-ar întâmpla astăzi, capul sus la Dumnezeu, merg înainte. Reţineţi un singur lucru, Piedone nu moare. Să-mi urmăriţi Facebook-ul şi de acolo.

Aștept pronunțarea alături de familie. Prietenii sunt doar virtuali. Eu nu am prieteni, ei sunt doar pe interes.

Eu am obligativitatea morală de a lăsa continuitate la Primăria Sectorului 4, am delegat atribuțiile pentru că sunt responsabilități, trebuie continuitate. A fost zi de salarii, iar dacă nu delegam oamenii nu își primeau salariile. Nu am fugit de responsabilitate, este doar o chestiune de responsabilitate.

Dacă se va întâmpla...viceprimarul unu va prelua atribuțiile până la momentul în care va fi declarat mandatul nul și vor fi organizate alegeri”, a spus Cristian Popescu Piedone.