Alexa anunță în Ziar de Cluj că va da detalii ÎNFIORĂTOARE, într-un interviu de 25 de minute cu victimele lui Bogdan Buta, a căror identitate este protejată.





De asemenea, sunt reproduse și pasaje din discuțiile purtate pe aplicații de mesagerie între milionarul Untold și presupusele sale victime.





Jurnalistul clujean precizeză că pentru orice fel de informații relevante în cazul unei anchete, va dezvălui DIICOT imediat toate detaliile necesare.

"Nu sunt organ de anchetă și nu sunt procuror. Am consemnat mărturisirile unor victime, am conversații între agresor și victimă , am dovezi suplimentare, am factualitate. Toate implicațiile penale sau civile însă nu mai sunt treaba mea. Eu sunt un avertizor public. În rest, ancheta trebuie să o facă organele de urmărire penală. Eu voi descrie faptele așa cum mi-au fost prezentate și cum au fost redate de victime", a scris Liviu Alexa.

Citește întreaga anchetă de presă AICI.