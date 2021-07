Procurorii DNA au confirmat faptul că senatorul liberal Eugen Pîrvulescu nu e pus sub învinuire și nu are calitatea de suspect. Aici se făcea referire la o informatie pe care Realitatea PLUS a obținut-o pe surse. Acuzațiile sunt că senatorul PNL, ca antreprenor, ar fi încasat bani publici și nu ar fi efectuat lucrări.

Procurorii DNA par să nu știe informații despre alte acuzații și spun că nu pot da informații pentru că nu au. Aceștia cer mai multe date și detalii despre împrejurările prin care jurnaliștii au intrat în posesia informațiilor despre posibile cauze penale aflate pe rolul DNA.

Eugen Pîrvulescu a declarat că are doar calitatea de martor.