Valoarea acțiunilor Gabriel Resources a crescut pe tot parcursul lunii februarie, pe fondul declarațiilor și acuzațiilor lansate de politicienii români în legătura cu persoana sau persoanele care s-ar face vinovate dacă se va ajunge la despăgubiri de miliarde de dolari, arată Realitatea Plus.



Compania canadiană are acum o capitalizare bursieră de peste 800 de milioane de dolari canadieni. Aproape exclusiv pe baza disputelor din țară, acționarii au câștigat mai mult de 300 de milioane de dolari în Statele Unite.



Afaceri bănoase au și cei din spatele proiectului minier



Beny Steinmetz este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Israel. Magnatul a făcut avere de pe urma industriei diamantelor. În trecut, a fost pe locul 178 la nivel mondial, cu 7,4 miliarde de dolari în conturi. Românii îl cunosc cel mai bine din cauza condamnării de cinci ani în dosarul de la Ferma Băneasa în care a fost trimis în judecată de DNA, alături de prințul Paul și Tal Silberstein.



Puțini știu, însă, că Steinmetz are legături și cu proiectul de la Roșia Montană, încă din 2009. Magnatul trebuia să înceapă extragerea aurului din Munții Apuseni și avea sprijin din partea președintelui Traian Băsescu și a Guvernului condus de Emil Boc. Mai târziu, a avut și susținerea Guvernului Ponta, dar când au izbucnit protestele, totul s-a schimbat.



Potrivit RISE Project, miliardarul ar fi urmat să investească acolo prin intermediul companiei la care este acționar majoritar, BSG Resources. Fiindcă exploatarea a fost blocată, Beny Steinmetz a dat în judecată România la curtea de arbitraj de la Washington, proces care are termen final pe 12 martie, anul acesta.





Între Beny Steinmetz și George Soros, miliardarul care este investitor strategic în industria auriferă la nivel global, este scandal de ani buni pe subiectul Roșia Montană. Soros a fost acuzat că finanțează diverse organizații nonguvernamentale şi punea presiuni pentru ca Gabriel Resources, compania controlată de Steinmetz, să piardă contractul.



Un alt magnat al tunului de la Roșia Montană este John Paulson. Americanul este un personaj controversat care face parte din gașca de miliardari din jurul corporației Gabriel Resources. Paulson este cunoscut și ca „Omul lui Trump”, fiind consilierul economic al fostului președinte american în campania electorală din 2016. În urma crizei financiare din 2008, John Paulson și mai mulți investitori au reușit să dea un tun de peste 20 de miliarde de dolari după ce s-au prăbușit creditele ipotecare. Acum, personajul controversat are o avere declarată de 3.5 miliarde de dolari.

Lucian Romaşcanu, reacție după ce Cioloş a acuzat PSD că ar avea un interes în scandalul Roşia Montană: Este o minciună din partea celui