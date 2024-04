Nu este prima data cand numele sau e implicat intr-un proces. In 2007, fostul judecator a fost dat in judecata de sotie. Ulterior, respectiv in 2017, fiica cea mare a lui Danilet l-a actionat in instanta pe tatal sau. Motivul este, se pare, legat tot de pensia de intretinere.

Cristian Vasilica Danilet este proaspat pensionat din magistratura, la varsta de 48 de ani, dupa 25 de ani de munca. Acesta ar avea o pensie evaluata de presa la 25.000 de lei pe luna.

