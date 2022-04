DIICOT a anunţat marţi că a extins urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi viol, în cazul tinerei cu cetăţenie americană, sechestrată într-un imobil din oraşul Voluntari.

„La data de 11.04.2022, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a dispus declinarea în favoarea DIICOT - Structura Centrală într-o cauză în care se efectuau cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. La data de 11.04.2022, procurorii DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane şi viol. În cauză au fost efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea percheziţii domiciliare la două imobile din judeţul Ilfov, fiind ridicate bunuri de interes pentru soluţionarea cauzei. Procurorii DIICOT au audiat în cursul nopţii de 11/12.04.2022 mai mulţi martori în vederea lămuririi situaţiei de fapt. Cercetările sunt continuate de către DIICOT cu sprijinul BCCO Bucureşti, urmărirea penală desfăşurându-se in rem", spune DIICOT într-un comunicat remis marţi.