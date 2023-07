"Împreună cu asociația am făcut un audit urbanistic la nivelul municipiului Cluj și al zonei metropolitane. Pentru a vedea care este situația de fapt. Am descoperit, din nefericire, că puricând mai multe autorizații de construcție, am ajuns și la cele de pe strada Soborului. (Acolo) niște domni au obținut un PUZ pentru niște clădiri, în care era clar reglementat gradul de ocupare a terenului, regimul de înălțime și suprafața de spațiu verde.





GRUPUL DE LA CLUJ ARE UN SINGUR CULT: CULTUL BANULUI

Dânșii fac parte din celebrul grup de la Cluj, după cum am descoperit în urma investigațiilor pe care le-am făcut. Din fericire sau din nefericire, acest grup a pornit la un moment dat sub o ideologie, ulterior domnul Ioan Rus făcând un pas în spate, iar băieții deștepți care azi se află la conducerea acestui grup infam nu au decât un cult, cultul banului.

Mi se pare că se calcă în picioare absolut orice înseamnă lege sau normative, strict pentru interes personal și pentru a-și maximiza profitul," a declarat Mihai Curteanu, președintele Asociației Metro.

Curtean a mai afirmat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că acest grup își atinge scopurile prin legăturile pe care le-ar avea la vârful administrației locale din Cluj-Napoca.

"N-aș vreau sa-l acuz neapărat pe primarul Emil Boc, noi avem informații că ar fi persoane din primărie care facilitează obținerea unor autorizații de construcție pentru anumite grupuri de interese. A și fost mediatizat un caz asemănător care-l viza pe secretarul general al primăriei Cluj Napoca, am văzut că în presă a fost publicat cazul respectiv, cum că acesta (S.G. - N.R.) ar avea legături demonstrabile cu acest grup și (...) implicit cu Neluțu Varga, patronului CFR Cluj.



Aici nu se respectă nicio lege și niciun act normative, doar noi, poporul, le respectăm," a mai afirmat Curteanu.