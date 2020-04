Ana Birchall este REVOLTATĂ după ce prietenul lui Liviu Dragnea a fost achitat: ”Infractorii vor continua să scape”

„Absurdul situației de a a avea dovezile infracțiunii și de a nu le putea utiliza. Efect garantat: pierderea încrederii in actul de justiție și de dreptate! In absenta unei intervenții legislative privind regimul probelor astfel obținute infractorii vor continua sa scape, întrucât mijloacele de proba vor fi eliminate (inclusiv fizic) din dosarele aflate pe rolul instantelor. In plus, eu chiar cred ca se impune revizuirea Constitutiei!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Amintim că Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat în dosarul Proinvest, în care au fost judecați Marian Fişcuci, prieten din copilărie cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea, şi Adrian Simionescu, fost prefect şi deputat PSD de Teleorman. FIŞCUCI MARIAN a fost achitat pentru săvârșirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Reacția fostului ministru de Justiție vine și în contextul în care există o decizie prin care judecătorii au dispus excluderea fizică din dosar a CD-urilor cu înregistrări, astfel că materialul probator a fost eliminat în acest dosar.