"Luna Lupului" se va afla în partea îndepărtată a orbitei față de Terra, ceea ce o face opusul "superluni", când satelitul natural se află la cea mai mică distanță de Pământ.



De ce prima Luna Plina din ianuarie se mai lumește si "Luna Lupului"?



Potrivit tradiției, în nopțile de început de ianuarie, geroase pe vremuri, se auzeau lupii urlând. Cum acest comportament este asociat revendicării si apărării unui teritoriu, precum și consolidării haitei, temele Lunii Pline sunt și ele legate de curaj, putere și încredere



Luna Plina in zodia Rac: ce putere are asupra noastră?



Racul, alături de Pești si Scorpion, sunt semnele zodiacului guvernate de Apa. Fiecare element din astrologie este asociat cu anumite teme si energie, iar Apa este elementul legat de emoții, creativitate si intuiție profunda, potrivit Kudika.



Atunci când Luna Plina răsare într-un semn de Apa, este mai probabil sa experimentam o creștere si mai mare a răspunsurilor emoționale la situațiile de zi cu zi. Însă, atunci când Luna Plina apare in Rac, lucrurile se schimba - vom simți un impuls suplimentar când vine vorba de conexiunea cu centrul nostru emoțional. Deși s-ar putea sa credem ca suntem mai vulnerabili decât de obicei, in aceasta perioada este posibil sa ne simțim mai încrezători in forțele proprii; acum putem face fata si gestiona cu brio sentimente vulnerabile pe care le-am tot ascuns.