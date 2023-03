Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Probabil ca deja ai dat tot ce puteai da si ai invatat tot ce se putea invata despre un anumit stil de a lucra. In curand, vei inchide aceasta etapa si te vei prepara pentru ce urmeaza. Ai putea gasi in sfarsit o pozitie care sa iti valorifice tot ai in mintea aceea brilianta precum si ideile tale inovatoare. Singurul mod de a descoperi daca ideile iti functioneaza este sa le pui la incercare cu curaj.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pe tine te asteapta un weekend super distractiv si romantic. Magia se intampla atunci cand te opresti din incercarea de a impresiona si incepi sa devii confortabil cu a fi tu insuti. Valorile tale pot fi total diferite de ale oamenilor din jurul tau dar asta nu inseamna ca nu vei fi apreciat pentru cine esti. De fapt, este excentricitatea ta care te face special si contribuie cu ceva unic la viata prietenilor si celor ce te iubesc. In curand, vei avea parte de mai multa interactiune cu ganditorii liberi care sunt pe lungimea ta de unda, deci acum este doar o incalzire ca sa te conectezi in moduri mai autentice.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O reuniune placuta, intima si calduroasa cu familia de care apartii sau in care ai intrat va fi portia de reasigurare care iti spune ca esti pe drumul cel bun cand vine vorba de o schimbare majora de viata. Recent, probabil ca ai reevaluat o decizie importanta si ai hotarat ca era ceva prea nebunesc sa urmezi acea directie, insa acum deja motoarele sunt turate pe directia aceea. Uita-te la toti inovatorii si factorii de influenta din cercul tau ca sa capeti inspiratie si directie. Vei avea nevoie de tot suportul atunci cand vei arata planurile tale factorilor de decizie si apoi vei demara.

