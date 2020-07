Horoscop 26 iulie. Nativii acestei zodii, pedepsiţi în fel şi chip! Numai în pielea lor să nu fii!

Berbec



Nu eziti sa ii ajuti pe cei din jur, insa atunci cand observi ca atunci cand ai tu nevoie nu iti sare nimeni in ajutor, iti revizuiesti atitudinea si te comporti ca atare.



Taur



Toate iti merg bine. Atat de bine incat nu iti vine sa crezi ca ti se poate intampla asa ceva tocmai tie. Bucura-te cat poti pentru ca, din pacate, lucrurile vor reveni la normal maine.



Gemeni



Ai o zi mai linistita decat de obicei, insa lucrurile incep sa se schimbe spre seara, cand mesajul primit din partea unei rude nu este tocmai bun.



Rac



Nu te lasa influentat de informatiile pe care le-ai primit ieri. Fa ce ai de facut, nu te abate de la planul tau. Vei vedea ca munca ta nu a fost in zadar.



Leu



Cineva din anturajul tau se simte deranjat de un comentariu facut de tine si se pregateste sa-ti dea o replica mai aparte. Daca stiai ca lucrurile vor lua o asemnea amploare, taceai.



Fecioara



Ideile tale au impresionat pe cine trebuie si acum esti solicitat sa le pui in practica. Ai grija ce fel de oameni aduni in jurul tau. Este foarte important cu ce echipa vei merge mai departe.



Balanta



Un coleg iti cere sa-i faci o favoare. Inainte sa accepti, te gandesti daca merita. E vorba despre acea persoana din cauza careia ai ratat candva un proiect.



Scorpion



Nu mai sta pe ganduri, grabeste-te! Altfel risti sa pierzi ocazia de a face ceea ce iti doresti de ani buni. E o sansa pe care ti-o ofera o persoana pe care abia ai cunoscut-o. Fii recunoscator.



Sagetator



Esti solicitat din toate directiile in perioada asta, insa asta nu te impiedica sa mergi mai departe zi de zi. Ai grija la semnele de oboseala. Stii ca nu este bine sa ignori acest aspect.

Capricorn



Ai mici nemultumiri legate de job, insa viata sentimentala merge mai bine ca oricand. Te simti excelent in compania partenerului de viata si vrei sa-i spui asta. Declaratia ta va fi una surprinzatoare.



Varsator



Munca, munca si iar munca! Ai atata treaba incat nu-ti poti permite nici macar o pauza de cafea. Cu toate astea, nu te stresezi deloc. Stii ca in cateva ore vei petrece cu prietenii cei mai buni.



Pesti



Stai bine din punct de vedere financiar. Ai primit inapoi o suma de bani imprumutata, pe care, ce-i drept, o asteptai de mai multa vreme si esti incantat ca acum poti sa iti cumperi ce visai.