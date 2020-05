Horoscop 16 mai. Noroc pe toate planurile pentru o zodie! Parcă i-a pus Dumnezeu mâna în cap!

Berbec



Ii reprosezi persoanei dragi ca nu are timp de tine, dar atunci cand face tot posibilul sa stati impreuna, tu spui ca trebuie sa te vezi cu prietenii in oras. Atitudinea ta nu este cea mai corecta si ar trebui sa ti-o revizuiesti.



Taur



Ai o senzatie de déjà vu. Parca ai mai trait candva ziua asta... Nu-i de mirare, pentru ca nu se intampla nimic iesit din comun - mergi la munca, iar dupa program, acasa.



Gemeni



Regreti felul in care i-ai spus cuiva ceea ce crezi despre el. Incearca sa privesti partea buna din fiecare si, daca totusi gresesti fata de cineva, invata sa-ti ceri iertare, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Nu ai realizat la timp ceea ce trebuia sa faci si acum suporti consecintele. Iti faci mustrari de constiinta pentru asta, dar, nu-i nimic, important e sa nu se repete!



Leu



Va fi destul de obositor astazi. Vei avea de rezolvat o serie de treburi care presupun si statul pe la ghisee sau asteptatul pe coridoare. Asta e, mai sunt si zile de felul asta.



Fecioara





Vestea pe care o asteptai a venit si te bucura foarte mult. Acum poti face tot ceea ce aveai in plan deja de ceva timp in urma. Printre altele, si o plecare cu familia intr-un loc special.



Balanta



Astazi reusesti sa demonstrezi ca poti mai mult. Cei care se mai indoiau de capacitatile tale, vor avea o mare surpriza. Ti se confirma si tie faptul ca nimic nu este imposibil, trebuie doar sa vrei!



Scorpion



Esti pe cale sa-i spui cuiva drag ce crezi cu adevărat despre relatia pe care o aveti. Nu mai amana. Chiar daca nu iti este usor sa vorbesti, lucrurile trebuiesc clarificate.



Sagetator



Probabil nu este vorba despre ceva grav, dar toata ziua o să fii foarte agitat. Nu vei avea o clipa de ragaz, telefoanele vor suna incontinuu si vei avea mult de alergat.



Capricorn



Te simti cam obosit si nu te poti concentra la munca asa cum ar trebui. Incearca sa iti revii, bea o cafea, fa o mica plimbare... Ai mult de lucru si daca amani acum, ceva s-ar putea sa ai probleme mai tarziu.



Varsator



Nu accepta sa faci ceva pana nu esti sigur ca ai primit toate informatiile pe care ar trebui sa le detii. Risti sa te implici in actiuni ce o sa iti consume prea mult timp si energie. Vezi, merita efortul?



Pesti



Este momentul sa-ti indrepti atentia mai mult catre activitatile casnice. Nu le ocoli mai ales pe cele care conteaza cel mai mult pentru partenerul de viata. O sa-i faca placere.