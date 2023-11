\"\"Prima victorie în războiul de astăzi a avut loc atunci. Victoria contra indiferenţei, victoria curajului. Victoria Revoluţiei demnităţii\"\", a declarat Zelenski cu ocazia celei de-a 10-a aniversări de la debutul mişcării ce a condus la prăbuşirea regimului prorus de la acea vreme, în pofida încercării de reprimare violentă a protestelor, relatează AFP şi DPA preluate de Agerpres.

\"\"În urmă cu zece ani, ucrainenii au lansat prima lor contraofensivă împotriva arbitrariului şi tentativelor de a ne priva de viitorul nostru european\"\", a adăugat el, într-un discurs rostit în Piaţa Europei din centrul Kievului.

Zelenski a arătat, în context, să \"\"un nou ciclu al istoriei Ucrainei este în curs de formare\"\".

\"\"Generaţiei noastre îi revine să decidă direcţia în care o va lua, ceea ce va fi scris în cărţile noastre de istorie: \"Ei au luptat, dar eu eşuat\" sau \"Ei s-au bătut şi au câştigat\"?\"\", a adăugat şeful statului ucrainean.

Acesta a lansat un apel la unitate adresat tuturor ucrainenilor şi i-a avertizat pe aliaţii occidentali în legătură cu pericolul oricărui compromis cu Rusia: \"\"Dacă lumea civilizată încearcă să caute compromisuri cu teroriştii şi să le facă concesii tiranilor, vom pierde cu toţi\"\".

10 years ago, we began a new chapter in our struggle. 10 years ago, Ukrainians launched their first counteroffensive. Against lawlessness and an attempt to rob us of our European future. Against unfreedom.



Year after year, step by step, we make every effort to ensure that,… pic.twitter.com/HkEarZkbJB