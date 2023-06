"Oricine alege calea răului se distruge pe sine. Cine trimite coloane de trupe pentru a distruge viețile unei alte țări și nu le poate opri să fugă și să trădeze atunci când viața rezistă, cine terorizează cu rachete, iar când sunt doborâte, se umilește pentru a primi drone Shahed, cine disprețuiește oamenii și aruncă sute de mii în război, pentru a se baricada în cele din urmă în regiunea Moscovei de cei pe care el însuși i-a înarmat.

Multă vreme, Rusia a folosit propaganda pentru a-și masca slăbiciunea și prostia guvernului său. Și acum este atât de mult haos încât nicio minciună nu îl poate ascunde.

Slăbiciunea Rusiei este evidentă. Slăbiciune la scară largă. Și cu cât Rusia își păstrează mai mult trupele și mercenarii pe pământul nostru, cu atât mai mult haos, durere și probleme va avea mai târziu pentru ea însăși. Este, de asemenea, evident. Ucraina este capabilă să protejeze Europa de răspândirea răului și a haosului rusesc", a scris, pe Twitter, Volodimir Zelenski.

