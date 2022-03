Anunţul a fost făcut pe Twitter de către preşedintele din Ucraina.

„Am vorbit cu Elon Musk. Îi sunt recunoscător pentru că a sprijinit Ucraina cu cuvinte şi fapte. Săptămâna viitoare vom primi un alt lot de sisteme Starlink pentru oraşele distruse”, a anunţat Zelenski.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war.