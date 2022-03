"Pe 14 martie, am reușit să evacuăm 3.806 ucraineni. Convoiul nostru de camioane cu 100 de tone de ajutor umanitar atât de necesar pentru Mariupol este încă reținut în Berdiansk. Pentru a treia zi. Cu toate acestea, vom continua să încercăm să livrăm locuitorilor din Mariupol mâncare, apă și medicamente. Fiecare acțiune agresivă a invadatorilor nu face decât să împingă lumea spre mai multe sancțiuni date Rusiei. Am vorbit cu Ursula von der Leyen, Andrzej Duda, Xavier Bettel. Există 100% înțelegere reciprocă. Am vorbit cu prim-ministrul israelian Bennett ca parte a efortului de negocieri pentru a termina acest război cât mai curând posibil. Delegația noastră a continuat și discuțiile cu partea rusă. Care înțeleg că merg destul de bine. Dar vom vedea. Discuțiile vor continua maine.

Cabinetul de miniștri a aprobat un pachet de sprijin pentru economie și afaceri, astfel încât oamenii să aibă de lucru acolo unde sunt în siguranță. Lansăm o reformă fiscală. În locul TVA și al impozitului pe venit, vom introduce un impozit pe cifra de afaceri de 2% și o contabilitate simplificată. Pentru întreprinderile mici, întreprinzătorii individuali, unificăm impozitele. Dacă poți, le plătești. Nu poți, nu punem întrebări. În al doilea rând, dereglementarea maximă a afacerilor. Anulăm toate inspecțiile de stat pentru toate întreprinderile, astfel încât acestea să continue să funcționeze și să poată trăi. Avem doar o condiție: trebuie să vă asigurați că afacerea dumneavoastră funcționează în conformitate cu legislația ucraineană. Iar acesta este doar începutul reformei noastre fiscale", a spus Volodimir Zelenski.