Yoo Ji-won, o influenceriță de running din Coreea de Sud, a murit chiar înainte de linia de finish: avea doar 25 de ani

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 oct. 2026, 09:44

Yoo Ji-won, o influenceriță în domeniul alergării și cercetătoare în domeniul semiconductorilor pentru inteligență artificială la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Coreea (KAIST), a murit după ce s-a prăbușit în timpul semimaratonului Seoul Race 2026, desfășurat duminică, 11 octombrie. Tânăra în vârstă de 25 de ani și-a pierdut cunoștința cu aproximativ 500 de metri înainte de linia de sosire. Cauza oficială a decesului nu a fost confirmată.

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