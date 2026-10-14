Yoo Ji-won, o influenceriță de running din Coreea de Sud, a murit chiar înainte de linia de finish: avea doar 25 de ani

Yoo Ji-won, o influenceriță în domeniul alergării și cercetătoare în domeniul semiconductorilor pentru inteligență artificială la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Coreea (KAIST), a murit după ce s-a prăbușit în timpul semimaratonului Seoul Race 2026, desfășurat duminică, 11 octombrie. Tânăra în vârstă de 25 de ani și-a pierdut cunoștința cu aproximativ 500 de metri înainte de linia de sosire. Cauza oficială a decesului nu a fost confirmată.
Tânăra influenceriță și cercetătoare a murit după ce s-a prăbușit în timpul cursei Seoul Race 2026, desfășurată duminică, 11 octombrie, în Coreea de Sud. Yoo Ji-won, absolventă a Institutului Avansat de Știință și Tehnologie din Coreea (KAIST) și alergătoare pe distanțe lungi, a suferit o urgență medicală cu aproximativ 500 de metri înainte de linia de sosire a semimaratonului, conform publicației resonateVoices.
Incidentul s-a produs în centrul Seulului, pe traseul de 21 de kilometri. Potrivit informațiilor existente, Yoo și-a pierdut cunoștința în jurul orei 8:49, la kilometrul 20,6 al cursei.
Personalul medical aflat la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare cardiopulmonară. Ulterior, o echipă a serviciului de urgență 119 a transportat-o la spital, însă, în ciuda intervențiilor medicale, tânăra a murit. Cauza oficială a decesului nu a fost confirmată de autoritățile medicale.
Mesajul transmis de organizatorii cursei
Comitetul de organizare a Seoul Race a confirmat decesul într-un mesaj adresat participanților, publicat pe 12 octombrie.
„Avem o veste devastatoare pentru toți participanții la Seoul Race 2026. În jurul orei 8:49, pe 11 octombrie, a avut loc o situație de urgență, după ce o participantă la proba de semimaraton s-a prăbușit la kilometrul 20,6”, au transmis organizatorii.
Aceștia au precizat că tânăra a primit primul ajutor la fața locului și a fost transportată cu ambulanța la o unitate medicală, unde a murit ulterior.
Organizatorii și-au exprimat condoleanțele față de familia îndoliată și au anunțat că vor analiza circumstanțele incidentului și vor lua măsurile necesare în urma verificărilor.
Yoo Ji-won îmbina cercetarea științifică cu performanțele sportive
Născută în 2001, Yoo Ji-won era apreciată atât în comunitatea academică, cât și în cea a alergătorilor din Coreea de Sud. Tânăra desfășura activități de cercetare în domeniul semiconductorilor pentru inteligență artificială la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Coreea (KAIST).
A început să practice alergarea pe distanțe lungi în 2022 și a atras atenția în mediul online prin postările în care împărtășea atât antrenamentele sale, cât și activitatea din laborator.
În 15 martie 2026, Yoo a participat la Maratonul de la Seul, pe care l-a încheiat în două ore, 56 de minute și 32 de secunde. Astfel, a coborât sub pragul de trei ore, o performanță considerată deosebită în rândul alergătorilor amatori. În primăvara acestui an, ea a câștigat și categoria feminină de master la proba de 10 kilometri din cadrul Maratonului Gunsan Saemangeum.
Reacția apropiaților după informațiile false apărute online
După ce tânăra s-a prăbușit în timpul semimaratonului, pe rețelele sociale au circulat informații potrivit cărora personalul spitalului ar fi tratat-o și ar fi externat-o pentru a se recupera acasă. Prietenii și colegii din comunitatea alergătorilor au intervenit online pentru a dezminți aceste afirmații.
Un apropiat a precizat că Yoo a rămas internată după incident și că starea sa a continuat să fie gravă, fără să fi fost externată. Acesta le-a cerut celor din comunitatea alergătorilor să respecte intimitatea familiei și să evite răspândirea informațiilor neverificate.
„Vreau ca Ji-won să fie liniștită acum”, a transmis prietena sa.