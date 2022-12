Cunoscuta publicație spune că Zelenski a devenit un etalon al democrației după implicarea sa activă în războiul din Ucraina și că întruchipează rezstența poporului său în fața conflictului.

Volodymyr Zelenskyy is the Financial Times' person of the year for his "extraordinary display of leadership and fortitude" - a Churchill for the social media age.