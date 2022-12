Într-o înregistrare video filmată în fața intrării în orașul Sloviansk, șeful statului ucrainean i-a salutat din „adâncul inimii” pe militarii țării sale cu ocazia Zilei Forțelor Armate, sărbătorită marți, transmite Le Monde.

Zelensky visited troops in Slovyansk, eastern Ukraine this morning to congratulate them on Armed Forces Day, present state awards, and thank them for their service. “For 3 decades, 8 years, 9 months, 285 days you have been defending our state. We will always remember your feat!” pic.twitter.com/jEuKa7TJaV