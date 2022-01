Statele Unite ale Americii iau în considerare mutarea unor trupe staţionate în Europa de Vest în Europa de Est în următoarele săptămâni, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Ucraina şi Rusia.



„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja în Europa”, a declarat diplomatul, sub rezerva anonimatului, confirmând un articol din New York Times care a afirmat că preşedintele american Joe Biden ia în considerare trimiterea de trupe americane în ţările baltice şi în ţările aliate din Europa de Est.



NATO a anunţat luni că a plasat trupele în stare de alertă şi a întărit Europa de Est cu nave şi avioane de luptă suplimentare, în ceea ce Rusia a condamnat drept o escaladare a tensiunilor legate de Ucraina.



Diplomatul a declarat că eventualele mişcări de trupe vor fi graduale şi că orice completare a golurilor NATO pe flancul său estic ar putea avea loc în următoarele săptămâni.