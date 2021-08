Schimbul de focuri de armă a avut loc în fața unei școli din Louisiana, potrivit Independent.co.uk.

Două mașini parcate în apropiere au fost avariate. O femeie a fost găsită fără suflare pe bancheta din spate a uneia dintre autoturisme.

Potrivit polițiștilor, un bărbat a încercat să fugă de la fața locului, dar s-a oprit după ce și-a dat seama că femeia care stătea în mașină a încetat să mai respire.

THIS JUST IN 🚨 A shocking Milk Crate Challenge ended in a shootout! 😧 It is not yet clear if anyone was shot or why they were shooting.. pic.twitter.com/iIBsXlxEd1