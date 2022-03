După ce a plouat fără oprire săptămâni întregi, apele au înghițit suburbiile din Sydney și orașele din apropiere. Premierul Scott Morrison a mers să vadă cu ochii lui ce a rămas în urma catastrofei și a promis ajutor financiar pentru locuitori și pentru afacerile lor.

“There is no flood event that has occurred in this part of Australia like this in anyone’s living or recorded memory.”



Australian PM Morrison declared a national emergency over the #LismoreFloods, saying it shows the country is getting harder to live in https://t.co/HYgXAKLrxS pic.twitter.com/ozdOmvBhF4