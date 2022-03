Într-o filmare realizată într-o localitate din Ucraina se observă un tanc rusesc care manevrează în loc şi pleacă „în trombă”. În acelaşi timp unul din militarii ruşi de pe tanc se dezechilibrează şi cade.

Tancul îşi continuă drumul mai departe, timp în care soldatul se ridică de pe jos, îşi ia arma, dă să fugă după tanc dar realizează că nu mai poate prinde din urmă blindatul, potrivit adevarul.ro.

Renunţă la idee şi se duce să urce într-un alt vehicul militar din apropiere.

Don't try this at home. This stunt was performed by one of the best armies in the world pic.twitter.com/dHNj815iMi