Incidentul a avut loc în timp ce elicopterul preşedintelui zbura prin regiunea Catatumbo spre oraşul Cucuta, capitala provinciei Norte de Santander, a precizat Duque.

''Ceea ce este clar este că este vorba de un atac laş, în care se pot vedea găuri de gloanţe în aeronava prezidenţială'', a spus Duque.

Nimeni nu a fost rănit în incident, a declarat un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

Personalul de securitate a primit instrucţiuni clare pentru a-i găsi pe cei care se află în spatele atacului asupra elicopterului, a adăugat preşedintele.

